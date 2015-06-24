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Бизнес-новости

Центр английского языка DESTINATION объявляет об открытии филиала в 6–ом микрорайоне

Мы поговорили о летних программах по изучению английского языка в Центре Destination с его директором Романом Александровичем ЛУШАКОВЫМ. – Роман, расскажите о языковом центре Destination? – Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. На базе нашего Центра функционирует IELTS – Центр, представительство программы FLEX, Школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и центр международного образования, который ежегодно отправляет детей
Marat
Центр английского языка DESTINATION объявляет об открытии филиала в 6–ом микрорайоне
Мы поговорили о летних программах по изучению английского языка в Центре Destination с его директором Романом Александровичем ЛУШАКОВЫМ.
destination11111
destination11111
 – Роман, расскажите о языковом центре Destination? – Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. На базе нашего Центра функционирует IELTS – Центр, представительство программы FLEX, Школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и центр международного образования, который ежегодно отправляет детей и студентов из Уральска на обучение в Европу и США. Destination – в 6 микрорайоне это: – новый и современный офис. – удобное расположение – мини–группы  (3–5 человек). – самые опытные преподаватели Центра. – русскоязычные и казахоязычные группы. – бесплатные воскресные мероприятия для детей. – Расскажите о новом филиале в 6–ом микрорайоне? – Новый филиал Центра находится в престижном районе, напротив "Салтанат Сарайы". Он находится в доме №62, возле остановки. Учиться в новом офисе одно удовольствие: просторные классные комнаты, новая мебель, современная техника, климат–контроль. Самое главное, что для работы в данном филиале были отобраны наши лучшие и самые опытные преподаватели. Активная развлекательная программа ждет детей по выходным. – Роман, как можно получить скидку? – В течение первой рабочей недели – до 1 июля, все пришедшие в наш центр получают скидку 20% на первый месяц обучения. Если вы не в городе, то звоните и бронируйте место со скидкой по телефону. В офисе всего три классных комнаты и набор будет ограничен. С 24 июня можно уже записываться и приходить к нам на тестирование, а в понедельник, 29 июня, уже начнутся занятия в группах и индивидуально. – Какую методику вы применяете в центре Destination? – Суть методики заключается в том, чтобы научить ребенка или взрослого говорить и понимать английскую речь уже с первых занятий. В большинстве школ на уроках английского языка дети переводят тексты, либо зубрят их, не понимая смысла, и также делают упражнения, где нужно вставить подходящее слово или артикль. Такие занятия не учат детей понимать и тем более говорить на английском языке. Вместо «забрасывания» на детей огромного количества грамматики, мы учим строить предложения, понимать и сразу же использовать новый материал в речи на английском языке. – С какого возраста можно привести ребенка в новый Центр? – Мы принимаем детей с шестилетнего возраста. Наше единственное требование, чтобы ребенок умел читать и писать на родном языке. У нас имеются группы с русским языком обучения и казахским языком обучения. Родители могут выбрать подходящий для их ребенка вариант. В данный момент идет набор детей в эти группы. – Могут ли взрослые в возрасте 30–40 лет начать изучать английский язык в Центре? – Да, конечно. Взрослые у нас обучаются в мини–группах по 3–4 человека в вечернее время – в 18.00, 19.00 и 20.00. Взрослые обучаются с людьми своей возрастной категории и одинакового уровня. Начать изучать английский никогда не поздно, а самое главное – это очень интересно. – Как проходят занятия в Центре Destination? – Дети обучаются три раза в неделю по астрономическому часу. Обучение проходит через день. В группе 3–5 детей одного возраста и уровня. Дети, которые развиваются и идут быстрее, переходят в более сильные группы раньше своих одногруппников. По выходным у нас всегда активная программа: пикники в парке, выезд в кемпинг "Мечта", спортивные состязания, воскресные клубы, походы в кино и многое другое. В Центре дети находят новых друзей и очень весело проводят летние каникулы. Все эти мероприятия проходят бесплатно, я лично сам их организую и очень весело провожу время с детьми.   Дата открытия: 24 июня (среда) Адрес: 6 микрорайон, 62 дом Записавшимся до 1 июля СКИДКА 20% Бронирование мест в группах: 33-23-22, +7-777-478-88-45, +7-778-788-74-45 Destination – 6-й микрорайоне 6-й микрорайон, дом 62 Напротив нового ЗАГСа Остановка: 62 дом Тел: 33 23 22 Сот.: +7 777 478 88 45, +7 778 788 74 45 (whatsapp, viber) Destination – Юбиляр Евразия, 35/1, 53–60–61 Destination – Жукова Жукова, 1, оф 321 (площадь Маметовой), 51–85–61 Наше сообщество ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/destination_kz На правах рекламы

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