Центр английского языка DESTINATION объявляет об открытии филиала в 6–ом микрорайоне

Мы поговорили о летних программах по изучению английского языка в Центре Destination с его директором Романом Александровичем ЛУШАКОВЫМ. – Роман, расскажите о языковом центре Destination? – Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. На базе нашего Центра функционирует IELTS – Центр, представительство программы FLEX, Школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и центр международного образования, который ежегодно отправляет детей