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Отметим, что в речевом центре «Причал» помогают избавиться от заикания не только детям, но и взрослым.Автор многих оздоровительных методик, профессор Александр Михайлович СИДОРОВ. - Речь – это визитная карточка любого человека, - говорит представитель центра «Причал» Маргарита СИДОРОВА. – Но, к сожалению, далеко не каждый человек может похвастаться хорошо поставленной речью. Малыш, который заикается, растет с многочисленными психологическими зажимами и комплексами, такому человеку в будущем трудно влиться в коллектив и найти престижную работу. Но все можно исправить, благодаря уникальному, безмедикаментозному методу, который был разработан психологом с огромным стажем в области рефлексов и привычек, автором многих оздоровительных методик, профессором Александром Михайловичем СИДОРОВЫМ.Алтайский центр «Причал» поможет устранить заикание всего за 10 дней. Вам не нужно тратить время на дорогу и вы существенно сэкономите семейный бюджет, так как специалисты речевого центра «Причал», который расположен в одном из самых крупных курортов федерального значения России - городе Белокуриха на Алтае, будут вести прием в Уральске в течение февраля.- Метод успешно применяется для детей старше 6 лет и взрослых без ограничения возраста, - поясняет Маргарита СИДОРОВА. - В основу устранения заикания положено восстановление обменных процессов в речевых механизмах. Как результат работы, восстанавливается не только речь, но и здоровье пациента в широком смысле. Поскольку процесс производства речи сопряжен с работой дыхательного, голосового, артикуляторного, нервного и психического механизмов, то и работа в методе ведется сразу по всем этим направлениям комплексно, в результате чего и сам метод оказывается весьма эффективным. У человека сознательно формируется новая полезная энерго-информационная программа на гармоничную спокойную речь, которая закрепляется на уровне подсознания. Заикание как вредная привычка исчезает по мере активизации работы новой программы.Хотите избавиться от заикания сами или помочь поставить красивую речь своему ребенку? Тогда не пропустите прием специалистов речевого центра «Причал» в нашем городе, который состоится 2-3 января. Всего за 10 дней вы сможете кардинально изменить не только речь, но и качество вашей жизни. Избавляясь от дефекта речи, вы станете увереннее в себе, а значит, успешным и преуспевающим в любом деле.Патент № 2497555 выдан 19.06.2012 г. реестр изобретений РФ. На правах рекламы.