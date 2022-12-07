Центральная часть Уральска осталась без воды

Водоснабжение приостановлено из-за аварии на водопроводе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварией на улице Ихсанова временно прекращается водоснабжение объектов по адресам: проспект Назарбаева 201 (здание маслихата), 203, 207, 209, 215; улица Хусаинова 38 (музыкальный колледж), 40, 45, 47, 53, 55; улица Ихсанова 38, 42, 45; улица Ескалиева 176, 176/1, 227, 239, 245; проспект Абая 31/2 (школа-лицей 27), 40; улица 8 Марта 148; улица Сейфулина 37(здание специализированного межрайонного суда), 39; улица