Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Центральная часть Уральска осталась без воды

Водоснабжение приостановлено из-за аварии на водопроводе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварией на улице Ихсанова временно прекращается водоснабжение объектов по адресам: проспект Назарбаева 201 (здание маслихата), 203, 207, 209, 215; улица Хусаинова 38 (музыкальный колледж), 40, 45, 47, 53, 55; улица Ихсанова 38, 42, 45; улица Ескалиева 176, 176/1, 227, 239, 245; проспект Абая 31/2 (школа-лицей 27), 40; улица 8 Марта 148; улица Сейфулина 37(здание специализированного межрайонного суда), 39; улица
Кристина Кобина
Центральная часть Уральска осталась без воды
Водоснабжение приостановлено из-за аварии на водопроводе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Атырау останется без воды на ночь
Атырау останется без воды на ночь
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварией на улице Ихсанова временно прекращается водоснабжение объектов по адресам:
  • проспект Назарбаева 201 (здание маслихата), 203, 207, 209, 215;
  • улица Хусаинова 38 (музыкальный колледж), 40, 45, 47, 53, 55;
  • улица Ихсанова 38, 42, 45;
  • улица Ескалиева 176, 176/1, 227, 239, 245;
  • проспект Абая 31/2 (школа-лицей 27), 40;
  • улица 8 Марта 148;
  • улица Сейфулина 37(здание специализированного межрайонного суда), 39;
  • улица Тайманова 176, 178.
А также дома частного сектора по улицам;
  • Ихсанова;
  • Хусаинова;
  • Ескалиева;
  • Сейфулина;
  • Абая;
  • Тайманова;
  • 8 Марта;
  • Покатилова;
  • Неусыпова.
Ориентировочно подключить должны до полуночи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article