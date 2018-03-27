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Социум Спорт

Центральный стадион Актобе не допустили к проведению домашних матчей

Футбольное поле не готово принять игроков, хотя по регламенту 31 марта на стадионе должна была пройти первая встреча, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Комиссия не допустила к проведению официальных матчей стадион, потому что на поле повреждена система обогрева. Это притом, что в 2015 году спортивный объект прошел капитальный ремонт. На это из бюджета было потрачено 75 миллионов тенге. Как рассказал директор стадиона Асхат Алтыбаев, подрядная компания повредила систему обогрева и теперь дирекция вынуждена искать деньги на устранение неполадок. - На
gorod
Центральный стадион Актобе не допустили к проведению домашних матчей
Футбольное поле не готово принять игроков, хотя по регламенту 31 марта на стадионе должна была пройти первая встреча, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Комиссия не допустила к проведению официальных матчей стадион, потому что на поле повреждена система обогрева. Это притом, что в 2015 году спортивный объект прошел капитальный ремонт. На это из бюджета было потрачено 75 миллионов тенге. Как рассказал директор стадиона Асхат Алтыбаев, подрядная компания повредила систему обогрева и теперь дирекция вынуждена искать деньги на устранение неполадок. - На тот момент было другое руководство на стадионе, - рассказывает Асхат Алтыбаев. – В принципе, в 2015 году поле функционировало нормально. После того, как провели ремонтные работы, они, наоборот, нанесли урон. В процессе монтажа одной системы повредили другую. Сейчас администрация области ищет дополнительные деньги на устранение брака. По предварительным расчетам, для повторного ремонта потребуется еще 40 миллионов тенге.
Футбольное поле

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