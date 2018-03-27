Центральный стадион Актобе не допустили к проведению домашних матчей

Футбольное поле не готово принять игроков, хотя по регламенту 31 марта на стадионе должна была пройти первая встреча, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Комиссия не допустила к проведению официальных матчей стадион, потому что на поле повреждена система обогрева. Это притом, что в 2015 году спортивный объект прошел капитальный ремонт. На это из бюджета было потрачено 75 миллионов тенге. Как рассказал директор стадиона Асхат Алтыбаев, подрядная компания повредила систему обогрева и теперь дирекция вынуждена искать деньги на устранение неполадок. - На