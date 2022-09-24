"Однушки" на окраинах города сдают по 150-250 тысяч тенге, передает портал "Мой ГОРОД".  Цены как на Манхэттене: уральские арендодатели завысили цены на жилье За последние несколько дней цены на аренду жилья в Уральске резко взлетели. После объявления в России частичной мобилизации россияне, большинство из которых молодежь, не желающая воевать против Украины, стали массово покидать страну. ЗКО граничит с пятью областями РФ, поэтому практически сразу на пограничных постах в направлении ЗКО, образовались большие очереди. Согласно данным погранслужбы с 20 по 23 сентября пассажиропоток увеличился в три раза. За три дня в ЗКО из России прибыло 8658 человек. "МГ" писал, что местные таксисты тут же воспользовались ситуацией и завысили цены на перевозки. Теперь, видимо, настала очередь владельцев недвижимости заработать. Так, цены на аренду квартир значительно повысились. Судя по данным на сайте krisha.kz в городе сейчас сложно найти однокомнатную квартиру дешевле 150 тысяч тенге в месяц. Даже на окраинах Уральска. Цены на "двушки" и вовсе колеблются от 250 до 400 тысяч тенге, а так называемое элитное жилье и вовсе до 600 тысяч тенге в месяц. В телеграм-чатах прибывшие россияне стали группироваться и искать частные дома и дачи недалеко от города. Многие советуют ехать дальше - в Актобе, Астану, Караганду. Между тем пресс-служба акимата ЗКО выступила с просьбой сообщать о фактах незаконной предпринимательской деятельности  (сдача квартиры без договора либо перевозки пассажира без проездного документа) по номеру: 8 747 605 3646. Цены как на Манхэттене: уральские арендодатели завысили цены на жилье Цены как на Манхэттене: уральские арендодатели завысили цены на жилье Цены как на Манхэттене: уральские арендодатели завысили цены на жилье Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    