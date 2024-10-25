Церемония поднятия флага прошла в Уральске

Сегодня, 25 октября, в Казахстане отмечают День Республики. Эта дата является ключевой в истории нашей страны, потому что именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете, в которой впервые были закреплены основные принципы государственности: целостность, неделимость и неприкосновенность территории, самостоятельное определение политического, социально-экономического направлений развития страны, укрепление национальной самобытности.

В 2009 году праздник был отменен, но в 2022 году День Республики вернули, восстановив его в статусе национального праздника.

Значимую дату отметили и в Уральске. На площади Первого Президента на флагшток подняли самый большой флаг региона. Его длина составляет 15 метров, ширина - 7 метров. Посмотреть на торжественную церемонию пришли множество уральцев. Кроме этого в мероприятии приняли участие руководство области и города.

– Сегодня мы отмечает один из самых любимых праздников - День Республики. Это праздник патриотизма и гордости за свою страну. Мы живем в прекрасном государстве, мирном, тихом. У нас всё хорошо. У нас мирное небо над головой, добрые люди и грамотный президент. Давайте ценить то, что имеем. От всей души поздравляю всех казахстанцев с этим замечательным праздником. Каждому желаю здоровья, счастья и процветания, - сказал житель города, пенсионер Мухит Асаубаев.

После торжественной церемонии поднятия флага прозвучал гимн Республики Казахстан.