Водителя привлекли к административной ответственности.

В Уральске полицейские наказали водителя кроссовера Changan, который заехал прямо на территорию сквера, сообщили в департаменте полиции ЗКО.

- Нарушителя привлекли к ответственности сразу по двум статьям. Помимо того, что он грубо нарушил правила, прокатившись по пешеходной зоне, выяснилось, что у мужчины нет обязательной страховки на машину. На него составили административные протоколы, - отметили в ведомстве.

Полицейские напоминают: правила дорожного движения и наличие действующего полиса ОГПО обязательны для всех без исключения. За подобные нарушения в Казахстане предусмотрены штрафы.