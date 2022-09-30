микрорайон Самал-2,

ЖК «Жеруйык»,

ЖК «Сункар»,

микрорайон Нурсая,

«КМГ Инжиниринг»,

НИШ,

детский сад «Мирас»,

QSI,

ЖК «Акмаржан»,

ЖК «Латифа»,

«Денхолм Жолдас».

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима Атырау, 30 сентября с 10:00 до 20:00 временно прекращается подача воды к жилым домам и социальным объектам по следующим адресам:На месте заменяют аварийный участок водопровода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.