Аварийный участок водопровода будут ремонтировать в течение дня. Жители трех микрорайонов Уральска останутся без воды Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима Атырау, 30 сентября с 10:00 до 20:00 временно прекращается подача воды к жилым домам и социальным объектам по следующим адресам:
  • микрорайон Самал-2,
  • ЖК «Жеруйык»,
  • ЖК «Сункар»,
  • микрорайон Нурсая,
  • «КМГ Инжиниринг»,
  • НИШ,
  • детский сад «Мирас»,
  • QSI,
  • ЖК «Акмаржан»,
  • ЖК «Латифа»,
  • «Денхолм Жолдас».
На месте заменяют аварийный участок водопровода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.