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Социум

Часть Атырау останется без горячей воды

На тепловых сетях планируют провести капитальный ремонт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО «Атырауские тепловые сети», с 26 апреля по 2 мая на тепловых сетях будет проводиться капитальный ремонт. В связи с чем прекращается подача горячей воды по следующим адресам: От ЦТП Восток – ул. Азаттык, 60, 60а, 62, 64, 68, 686, 68в, Махамбета, 128, 128а, 128б, 130, 130а, 132. От ЦТП № 44– ул. Каженбаева, 1, 2, 3. От ЦТП №15 – ул. Сатпаева, 2б, 2в, 2г, 5а, 5б, 5г, 5д, 42, 48, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 50, 50а, 50б, 52, 54, 56, 58, 60, Владимир
Арайлым Усербаева
Часть Атырау останется без горячей воды
На тепловых сетях планируют провести капитальный ремонт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Детские сады, школы и инфекционная больница остались без горячей воды в Уральске
Детские сады, школы и инфекционная больница остались без горячей воды в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО «Атырауские тепловые сети», с 26 апреля по 2 мая на тепловых сетях будет проводиться капитальный ремонт. В связи с чем прекращается подача горячей воды по следующим адресам: От ЦТП Восток – ул. Азаттык, 60, 60а, 62, 64, 68, 686, 68в, Махамбета, 128, 128а, 128б, 130, 130а, 132. От ЦТП № 44– ул. Каженбаева, 1, 2, 3. От ЦТП №15 – ул. Сатпаева, 2б, 2в, 2г, 5а, 5б, 5г, 5д, 42, 48, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 50, 50а, 50б, 52, 54, 56, 58, 60, Владимирская, 2в, Сейфуллина, 20, Авангард 2 мкр., 2а. – Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили на предприятии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ремонт вода

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