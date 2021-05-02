Часть Атырау останется без горячей воды

В городе будет проводиться капитальный ремонт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "Атырауские тепловые сети", с 4 по 6 мая в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей прекратится подача горячей воды по следующим адресам: От ЦТП Ушкын - ул.Азаттык 117, 119, 121, 127, 129, Карымсакова 2а, 1а, 4, Молдагалиева 26, 28, 32, Ауэзова 48, 50, 52б, 52в, 52г, Шарипова 26а/1, 26а/2, 30а, 30, 32, 34, Стахановцев 1а, 2б, 3а, 4, 8 марта 7, 8. От ЦТП N 47 -Привокзальный 3 мкр N 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23. От ЦТП N 14- ул.Сатпаева 19, 21а,