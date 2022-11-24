Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Часть Уральска осталась без воды из-за крупной аварии на КНС

Сейчас на участке ведутся аварийно-восстановительные работы. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил пресс-секретарь ТОО «Батыс су арнасы» Бауржан Гилажев, 23 ноября на КНС-29 произошла авария. 24 ноября с 12:00 до 6:00 сотрудники коммунального предприятия её устраняли. Сегодня, 24 ноября, с 8:00 восстановительные работы на КНС-29 продолжили. Без воды остаются: улица М.Монкеулы; улица К.Батыра; улица Жангир-хана,; улица Бирлик; микрорайон Сарытау; микрорайон Коктем; микрорайон Арман; микрорайон Казак аул; микрорайон Птице фабрики; Авто ЦОН; микрорайон Кендала; Медколледж. Накануне воды
Кристина Кобина
Часть Уральска осталась без воды из-за крупной аварии на КНС
Сейчас на участке ведутся аварийно-восстановительные работы.
Авария произошла на водопроводе в Уральске
Авария произошла на водопроводе в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил пресс-секретарь ТОО «Батыс су арнасы» Бауржан Гилажев, 23 ноября на КНС-29 произошла авария. 24 ноября с 12:00 до 6:00 сотрудники коммунального предприятия её устраняли. Сегодня, 24 ноября, с 8:00 восстановительные работы на КНС-29 продолжили. Без воды остаются:
  • улица М.Монкеулы;
  • улица К.Батыра;
  • улица Жангир-хана,;
  • улица Бирлик;
  • микрорайон Сарытау;
  • микрорайон Коктем;
  • микрорайон Арман;
  • микрорайон Казак аул;
  • микрорайон Птице фабрики;
  • Авто ЦОН;
  • микрорайон Кендала;
  • Медколледж.
Накануне воды не было у жителей частного сектора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск вода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article