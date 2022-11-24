- улица М.Монкеулы;
- улица К.Батыра;
- улица Жангир-хана,;
- улица Бирлик;
- микрорайон Сарытау;
- микрорайон Коктем;
- микрорайон Арман;
- микрорайон Казак аул;
- микрорайон Птице фабрики;
- Авто ЦОН;
- микрорайон Кендала;
- Медколледж.
Часть Уральска осталась без воды из-за крупной аварии на КНС
Сейчас на участке ведутся аварийно-восстановительные работы. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил пресс-секретарь ТОО «Батыс су арнасы» Бауржан Гилажев, 23 ноября на КНС-29 произошла авария. 24 ноября с 12:00 до 6:00 сотрудники коммунального предприятия её устраняли. Сегодня, 24 ноября, с 8:00 восстановительные работы на КНС-29 продолжили. Без воды остаются: улица М.Монкеулы; улица К.Батыра; улица Жангир-хана,; улица Бирлик; микрорайон Сарытау; микрорайон Коктем; микрорайон Арман; микрорайон Казак аул; микрорайон Птице фабрики; Авто ЦОН; микрорайон Кендала; Медколледж. Накануне воды