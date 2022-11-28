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Социум

Часть Уральска временно останется без воды

Жителей просят иметь необходимый запас воды. Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО «Батыс су арнасы» предупредили о временном отключении воды по адресам: четвёртый микрорайон, дома № 2, 3, 3/1, 4, 4а, 10, 10а, 4/1, 2а, АЗС Helios, 24/1,12/2; проспект Абулхаира хана 161, 161А. Отключение связано с заменой водопровода. Ориентировочное время работ - с 10 до 18 часов 29 ноября. Жителей просят иметь необходимый запас воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Часть Уральска временно останется без воды
Жителей просят иметь необходимый запас воды.
Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий
Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий
Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО «Батыс су арнасы» предупредили о временном отключении воды по адресам:
  • четвёртый микрорайон, дома № 2, 3, 3/1, 4, 4а, 10, 10а, 4/1, 2а, АЗС Helios, 24/1,12/2;
  • проспект Абулхаира хана 161, 161А.
Отключение связано с заменой водопровода. Ориентировочное время работ - с 10 до 18 часов 29 ноября. Жителей просят иметь необходимый запас воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск вода

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