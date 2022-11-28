Часть Уральска временно останется без воды

Жителей просят иметь необходимый запас воды. Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО «Батыс су арнасы» предупредили о временном отключении воды по адресам: четвёртый микрорайон, дома № 2, 3, 3/1, 4, 4а, 10, 10а, 4/1, 2а, АЗС Helios, 24/1,12/2; проспект Абулхаира хана 161, 161А. Отключение связано с заменой водопровода. Ориентировочное время работ - с 10 до 18 часов 29 ноября. Жителей просят иметь необходимый запас воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.