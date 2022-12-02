Частные судоисполнители в ЗКО попались на хищении

Нарушения также выявили среди ЧСИ в Алматы и четырёх других областях Казахстана. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что при содействии республиканской палаты частных судебных исполнителей проверили работу ЧСИ за 2021 и 2022 годы. Итог показал, что в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях совершено 660 хищений на 1,1 млрд тенге. В ЗКО частные судоисполнители перечислили один млн тенге руководителю региональной палаты и его заместителю. Другие их коллеги направили 4,7 млн тенге своим жёнам и родственникам. В столице