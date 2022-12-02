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Социум

Частные судоисполнители в ЗКО попались на хищении

Нарушения также выявили среди ЧСИ в Алматы и четырёх других областях Казахстана. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что при содействии республиканской палаты частных судебных исполнителей проверили работу ЧСИ за 2021 и 2022 годы. Итог показал, что в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях совершено 660 хищений на 1,1 млрд тенге. В ЗКО частные судоисполнители перечислили один млн тенге руководителю региональной палаты и его заместителю. Другие их коллеги направили 4,7 млн тенге своим жёнам и родственникам. В столице
Дана Рахметова
Частные судоисполнители в ЗКО попались на хищении
Нарушения также выявили среди ЧСИ в Алматы и четырёх других областях Казахстана.
Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе
Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что при содействии республиканской палаты частных судебных исполнителей проверили работу ЧСИ за 2021 и 2022 годы. Итог показал, что в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях совершено 660 хищений на 1,1 млрд тенге. В ЗКО частные судоисполнители перечислили один млн тенге руководителю региональной палаты и его заместителю. Другие их коллеги направили 4,7 млн тенге своим жёнам и родственникам. В столице ЧСИ определил несуществующий долг по алиментам и снял с банковского счета физического лица 289 млн тенге, которые подлежали конфискации по приговору суда. Эти деньги он перечислил экс-начальнику департамента по исполнению судебных актов, оставив себе 10 млн тенге. В Алматы ЧСИ на протяжении года за счёт средств должников 18 раз пополнял свой банковский депозит на общую сумму 84 млн тенге. В результате он заработал в виде процентов два млн тенге. Другой алматинский ЧСИ использовал в личных целях 400 тысяч тенге, предназначенные для воспитанницы детского дома «Жанұя». По выявленным фактам начато 16 досудебных расследований. Прекращены лицензии семи ЧСИ, у двоих они приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЗКО прокуратура хищение судоисполнитель

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