Пожар произошел 17 сентября около 21.30 по улице 152 стрелковая дивизия поселка Зачаганск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, вызов на пульт противопожарной службы поступил в 21.41. – Горела кровля частного жилого дома, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 22.54. На месте работали 14 пожарных и четыре единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщил Нуралы Мусиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС ЗКО