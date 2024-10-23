Частоту полётов увеличили из Уральска в Атырау

В период зимней навигации, который продлится с 27 октября по 29 марта, пассажирам международного аэропорта «Орал» будет доступно пять внутренних и три международных направлений.

Как сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта «Орал» Айнагуль Сакпусунова, в осенне-зимний период для пассажиров аэропорта Уральска будут доступны восемь направлений перелётов.

— В период зимней навигации, который продлится с 27 октября по 29 марта, пассажирам международного аэропорта «Орал» будет доступно пять внутренних и три международных направлений. В этот осенне-зимний сезон по сравнению с прошлым добавилось новое направление – Туркестан, куда два раза в неделю будет летать авиакомпания Scat. Увеличится частота полётов в Атырау – четыре рейса вместо трех, — пояснила Айнагуль Сакпусунова.

Как и в прошлом осенне-зимнем сезоне заявлено три международных направления: регулярный рейс во Франкфурт-на-Майне, чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Пхукет. Значительно увеличится количество рейсов в Египет. Чартерные рейсы авиакомпании Scat будут осуществляться также, как и в прошлом году каждые 10 дней. К ним добавятся рейсы авиакомпании FlyArystan, которые будут вылетать из Уральска каждую субботу (Актау – Уральск – Шарм-эль-Шейх).

Отмечается, что в этом сезоне по сравнению с прошлым вырастет интенсивность перелётов.