Человеческие кости нашла семья под домом во время уборки

Уборка приусадебного участка в немецком городе Брауншвайг неожиданно превратилась в расследование после того, как семья обнаружила в земле человеческие останки, передает МойГород со ссылкой на DW.

Владелец дома Феликс Чалл вместе с родственниками решил благоустроить сад: убрать камни, демонтировать старые бетонные плиты и обновить клумбы. Однако во время работ из-под земли начали появляться кости. Сначала семья находила лишь отдельные фрагменты, но вскоре были обнаружены зубы, крупные кости и части человеческих скелетов.

На место прибыли сотрудники полиции. Количество найденных останков оказалось настолько большим, что их пришлось вывозить в специальных ящиках. Сначала хозяева предполагали, что кости принадлежат животным, однако судебно-медицинская экспертиза установила, что останки человеческие.

Находкой занялась прокуратура Брауншвайга. Следователи проверили все обстоятельства, но признаков преступления не выявили. По официальной версии, в 1960-х годах участок могли засыпать грунтом, вывезенным с территории старого кладбища, вместе с которым на землю могли попасть человеческие останки.

После проверки расследование было прекращено.

Однако местный историк и краевед Торстен Вендт поставил эту версию под сомнение. По его словам, останки сохранились слишком хорошо, а рядом с местом обнаружения никогда не располагались ни кладбище, ни церковь. Он считает, что версия о завезенном с кладбища грунте может быть ошибочной, однако спустя десятилетия подтвердить или опровергнуть ее уже крайне сложно.