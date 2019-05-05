5 мая в Уральске прошел турнир, посвященный памяти Жанибека Бисекешева, который является основателем национального конного спорта в Жанибекском районе. Состязания проходили по нескольким видам спорта, среди которых перетягивание каната, массовый кокпар, поднимание барана, аударыспак и гонки тазы. Гостям турнира и болельщикам бесплатно раздавали горячие блюда и чай. Организатором спортивного мероприятия является детско-юношеская школа по национальным видам спорта и городской отдел спорта. Как рассказал главный судья соревнований Орынбасар Гилимов, в состязании перетягивания каната приняли участие 18 команд. В каждой команде были по пять человек. – Победителем была признана команда из Казталовского района. Они выиграли 50 тысяч тенге. В соревновании поднимание барана участвовали 17 человек. Вес барана составил около 60 килограммов. Лучшие результаты в этом виде спорта показал спортсмен из Сырымского района, который за две минуты поднял барана 47 раз. В качестве главного приза он получил этого же барана, - сообщил Орынбасар Гилимов. В состязании аударыспак участвовал чемпионат Азии Нармагамбет Имангазыулы, который является единственным чемпионом из ЗКО в этом виде спорта. – Аударыспак - это борьба на лошадях, в которой принимают участие самые лучшие наездники, ведь борьба на лошадях требует исключительной выносливости, силы, ловкости и отличного умения держаться в седле. Суть борьбы заключается в том, что двое всадников верхом на лошади соревнуются в том, кто из них сможет стащить противника с лошади. Тот, кому это удается, считается победителем. Бесспорным победителем в аударыспак в весе до 70 килограммов был признан Нармагамбет Имангазыулы, который недавно приехал из Алматы и там завоевал титул чемпиона Азии. А в весе больше 70 килограммов победителем стал спортсмен из Бурлинского района Берик Мукашев, - рассказал главный судья. В гонке тазы лучшим судьи назвали четвероногого спортсмена из Теректинского района, на втором месте расположился пес из села Подстепное, третье место у собаки из района Байтерек.Фото предоставлено Орынбасаром Гилимовым Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.