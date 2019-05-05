Фото с сайта trn-news.ru Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево 5 мая. На его борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск. Спустя некоторое время после вылета самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево и загорелся, подал сигнал бедствия. По информации источника из экстренных служб, причиной этому послужили проблемы со связью и отказ механизации. «Он зашел на аварийную посадку со второй попытки, трижды ударившись о полосу», — отметил собеседник агентства, добавив, что возгорание началось в двигателях, по предварительным данным, после столкновения с землей. Источник также рассказал, что экипаж воздушного судна был опытным. Его командир налетал шесть тысяч часов, а второй пилот — одну тысячу. Представитель экстренных служб уточнил, что точное число пострадавших и погибших не удается до сих пор установить, так как после эвакуации пассажиры в панике разбежались по летному полю. Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли 13 человек. До этого официально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. В МЧС заявили о шести госпитализированных. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.