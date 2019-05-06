На проспекте Евразия столкнулись автомашины "Мерседес Гелендваген", "Шкода Октавиа" и мотоцикл. После столкновения внедорожник снес столб со знаком "Остановка запрещена". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт скорой медицинской помощи поступил в 23.15. – В результате аварии пострадали три человека: 16-летний юноша, мужчины 1997 и 1994 годов рождения. Они доставлены в областную многопрофильную больницу, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова. Другие подробности выясняются.Фото предоставлено очевидцами Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.