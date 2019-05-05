По данным РГП "Казгидромет", 6 мая в Уральске синоптики прогнозируют дождь. Днем столбики термометров покажут 25 градусов выше нуля, ночью +13. В Атырау дождь, днем +27, ночью +15. Переменная облачность и 27 градусов тепла днем ожидается в Актобе, ночью +13. В Актау переменная облачность, днем +27, ночью +15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.