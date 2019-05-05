По данным ЗКФ РГП «Казгидромет», 6 мая в Западно-Казахстанской области ожидается местами усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Днем местами возможны гроза, град. В городе Уральск днем 6 мая ожидается усиление юго-восточного ветра до 18 м/с. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.