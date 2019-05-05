Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в правоохранительные органы обратились двое жителей села Алтыкарасу Темирского района с заявлением о похищении домашнего скота. – Сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий задержаны четыре местных жителя, которые похитили скот и продали в соседнем поселке. Так же в ходе проведения оперативных мероприятий раскрыты несколько ранее совершённых краж овец с подворий в поселке Шубаркудук. В этом случае установлена и задержана группа, состоящая из пяти местных жителей, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Стоит отметить, что по всем фактам проводятся досудебные расследования по статье 188 УК РК «Кража». Похищенные овцы возвращены владельцам.