В Сети появилось фото, на котором артистка стоит спиной, и ее попа значительно отличается от безупречного снимка, на странице самой певицы. "Разоблачающий" снимок вызвал бурю эмоций у фанатов.Певица назвала таких горе - фотографов "курами" и добавила: «Да, у меня есть целлюлит, я пухленькая, я толстенькая и некрасивенькая. Я не претендую на звание супермегакрасавицы и не борюсь за него. Я такая, какая есть. Мне 36 лет, у меня трое детей, с которыми хочу отдыхать и беситься у бассейна».