Снимок певец опубликовал на своей странице в Инстаграм. https://www.instagram.com/p/BxCxmXDn2Ms/?utm_source=ig_web_copy_link Поклонники Димаша пришли в восторг от фотографии кумира. «Очень красивый мужчина, который освещает мир и греет наши сердца» «НЕСРАВНЕННЫЙ КРАСАВЕЦ ДИМАШ!!! Восхищает взгляд! Властитель Дум!!!» «Фото из серии — „умереть-не встать“ и „глаз не оторвать“ !! Взгляд привораживает как магнитом, такой красотой можно любоваться бесконечно !!» «...Аж мороз по коже! Тебя безумно любит даже объектив. От этого фото невозможно оторвать взгляд ни на минуту. Оно такое, что вызывает желание размножить его и обклеить всю Вселенную!» Не зря последние два года наша звезда входит в список 100 самых красивых лиц.