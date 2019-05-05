Иллюстративное фото из архива "МГ" Опрос проводился среди атыраусцев в возрасте от 18 до 25 лет, а также их сверстников других прикаспийских городов - Актау, Астрахани РФ и Баку (Азербайджан). Всего молодые люди отвечали на 15 ситуативных вопросов. - Мы провели серию семинаров и тренингов в крупнейших вузах прикаспийских городов, а также небольшой социологический опрос относительно того, как молодежь трактует понятия «экстремизм» и «радикализм», как оценивают молодые люди влияние этих угроз в регионе, и существует ли у них «иммунитет» к распространению этих деструктивных явлений, – пояснила директор информационно-аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова Дарья Чижова. Тема исследования, к сожалению, не теряют актуальности – в настоящий момент в мире наблюдается новая волна терроризма: после разгрома боевиков ИГИЛ (запрещенная в России организация) в Сирии происходит их миграция в Афганистан, который традиционно используется как международный плацдарм для экспорта радикальной идеологии на территорию Центральной Азии. По словам эксперта, политолога Никиты Мендковича, сегодня особое внимание вербовщиков нацелено на молодежь Казахстана. Исследование показало, что, несмотря на широкое обсуждение проблемы распространения экстремизма и радикальной идеологии, у молодых людей превалирует стереотипное восприятие этих явлений, и не глубинное понимание проблемы. Они испытывали затруднения в том, чтобы дать собственное определение этим явлениям. Около половины респондентов очень редко или никогда не соприкасались с материалами, в которых упоминаются эти угрозы. Мероприятиями, в которых рассматриваются эти темы, охвачены только 20% респондентов. - Таким образом, уровень информированности молодежи и тем более ее участия в противодействии экстремизму и радикализму, крайне незначителен, констатировали эксперты. Между тем, директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев подчеркнул, что стремление оказать помощь (в разных форматах) людям из окружения (друзьям, родным), попавшим под влияние радикальных идей, в большей степени подтвердила та часть респондентов, которая относит себя к категории «активно вовлеченных в религиозные практики», тогда как 67% «нерелигиозных» представителей молодого поколения заявили о «невмешательстве в дела друга». При этом «религиозные» ребята из социально ответственных действий отдали предпочтение (50%) такой мере, как «предостережение друга». 15% выбрали вариант «сообщу родителям друга», 15% - «сообщу в компетентные органы». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.