Аргументировал он это тем, что для проведения шествия необходимо было за 10 дней подать заявление на проведение мероприятия в акимат, но никто с этим не обращался. Что интересно, о проведении шествия объявили сами власти. 30 апреля руководитель управления культуры Маржан Курганбаева собрала пресс-конференцию, чтобы сообщить, что 9 мая в Актобе состоится шествие "Бессмертного полка", рассказала о маршруте движения. Участники шествия должны были собраться в 10.30 утра у здания областного акимата. Маршрут пролегал по центральному проспекту до парка имени Первого Президента. В параде предполагалось участие курсантов военного института сил воздушной бороны, которые будут нести портреты 44 актюбинцев-героев Советского Союза, за ними могли выстроиться все остальные желающие. По ходу движения колоны в разных местах планировали театрализованное представление на тему Победы. Однако 4 апреля аким города распространил свое решение об отмене шествия «Бессмертный полк». Потому что на это никто не просил у акимата разрешения. К тому же "в первую очередь необходимо уделить внимание вопросам общественного порядка и безопасности жителей города", сообщил аким города. - Ранее после проведения шествия в СМИ появлялись негативные высказывания родственников многих ветеранов ВОВ, которых уже нет в живых, что после проведения шествия фотографии их родных разбросаны в разных местах и урнах города, что вызывает неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ. Также есть опасения возникновения заторов общественного транспорта, что принесет неудобства в передвижении жителям города в период проведения шествия, - пояснил аким. Стоит сказать, что шествие «Бесмертного полка» в Актобе проводится с 2015 года, при этом жалоб на заторы общественного транспорта не было, нарушения общественного порядка участники шествия не допускали. Кстати, и разрешения на проведение шествия городской акимат никогда не требовал. Распоряжение акима города Ильяса Испанова вызвало недовольство горожан в соцсети. - Столько лет было шествие, и в дождь, и в жару... Детей своих привлекали, рассказывали зачем, для чего... И тут на тебе... Что за бредовая отмазка заторы авто, проспект перекрывали все года, люди шли.. Песни военных лет пели, несли портреты... Может уже и 9 мая запретить проводить?!?!? Зачем нам этот праздник, мы же не чтим память ветеранов их осталось то горсть, - пишут комментаторы. - Как не стыдно нашим чиновникам запретить это благородное шествие в честь погибших в ВОВ, наш дедушка воевал под Сталинградом, где получил ранение. Как же молодое поколение будет уважать старших после вот таких действий наших чиновников. Стыдно за Вас». - Мой ребенок готовился к этой акции «бессмертный полк» и купил даже детскую военную форму. Как теперь объяснить ребёнку? Что дяденьки чего-то боятся? - пишет другой комментатор. 9 Мая 2015 года впервые в Актобе прошел "Бессмертный полк". Лил дождь, но люди не уходили. Ждали, когда закончится затянувшееся театрализованное представление у облакимата, после которого они могли пройти с портретами своих дедов и отцов по главному проспекту Актобе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ