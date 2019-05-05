Ищите рецептик нового салатика, чтобы было вкусно и оригинально, считайте нашли - «Муравейник» с курочкой. Этот салат собирается легко, не требуется дорогие продукты, получится вкусный и красивый. Состав: 200 г грудки куриной 100 г сыра 2 огурца 1 помидор 2 картофелины 2 зуб чеснока специи, майонез Отваренную в подсоленной воде куриную грудку, измельчаем по волокнам, как бы соломкой. Сыр и огурцы трем корейской теркой. Помидоры режем небольшими квадратиками, удаляя семенные камеры с семенами и соком. Чеснок измельчаем и смешиваем с майонезом. На тарелку выкладываем половину мяса. Распределяем тонкой сеточной майонез, не приминая и кладем сверху чуть больше половины огуречной соломки. Ее можно немного посолить. Снова майонезная сеточка. Следующий слой - помидоры. Обращаем внимание - каждый слой делайте немного меньше в диаметре, чем предыдущий. Салат должен напоминать пирамидку, горку – вспомните муравейник. Наносим майонез и распределяем половину сырной соломки. Слои повторить в той же последовательности. Картофель очищаем и измельчаем корейской теркой. Моем в холодной воде, смывая крахмал, и обсушиваем. Жарим небольшими порциями в раскаленном растительном масле до румян. Не солим! Наносим на горку майонез и густо посыпаем соломкой - фри. Украшаем рубленным укропом или луком. Даем блюду настояться и подаем к столу. Салат можно собрать заранее, а вот картофелем посыпать перед самой подачей, чтобы он не потерял своей хрусткости. Также на нашем сайте вы можете найти классику торт "Зебра" и попробовать изумительный стейк.