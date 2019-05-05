По какой бы причине ни мучилась ваша дочка, итог: слезы и плохое настроение. Наверняка, в сердцах так и хочется высказать ей: «я знала, что все так и будет», «мне он с первой встречи не понравился» и т.д. Все эти фразы под запретом! Ваши упреки только добавят страданий дочери. Иногда хочется вспомнить прошлое: «Помнишь, как однокурсник за тобой ухаживал! Лучше бы за него вышла» Никогда не озвучивайте своих сожалений о том, что могло бы быть. И не вмешивайтесь! Обвинять она потом будет именно вас. Плохое о муже быстро забудется, но ощущение, что вы в сложной ситуации проявили назойливую активность, останется.Дочь выбрала спутника жизни сама. А вы, вроде бы, ни при чём? Ошибаетесь! Причина ошибки кроется в детстве. Вы ее воспитали, а значит, под вашим влиянием у нее сформировались взгляды на жизнь! Почему она выбрала этого парня, а не того однокурсника? Может быть, он был похож на ее отца, вашего мужа, хорошего человека, но которого вы постоянно пилили? Вы своим поведением показали, что таких, не нужно выбирать в мужья. И терпению, скорее всего, ее тоже научили вы. Неосознанно или осознанно. Например, когда девочка плакала от боли. вы стыдили ее, упрекая, что не умеет терпеть. А вот когда она терпела, вы не скупились на похвалу! Постоянные уступки и принятие чужого мнения тоже исходят из детства. Если ребенку постоянно приходится уступать братьям, сестрам в ущерб себе, но по требованию родителей, он так и поступает во взрослой жизни. Дочь в неудачном браке терпит, уступает и продолжает жить в роли жертвы. Как вы учили!Как видим, всё что мама могла сделать – сделала. А дочка тем временем не только выросла, но и получила жизненный урок. И она уже сама, без постороннего вмешательства, рано или поздно примет какое-то решение. Своё решение! «Сама разберется» – единственный ответ на сложившуюся ситуацию.