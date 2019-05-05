Все, у кого на подоконнике растет герань, уже чувствуют лечебное действие ароматерапии. Запах герани помогает расслабиться и улучшает сон. А настой из 1 стакана кипятка с несколькими каплями эфирного масла герани отлично продезинфицирует воздух. Свежие листья герани – тоже хорошие лекари. Снизить давление можно, приложив лист растения к внутренней стороне запястья. Для снятия боли и воспаления при отите разомните лист в руках и вложите в ухо. При зубной боле разжуйте листик и подержите за щекой. Свежий сок листьев поможет при насморке: нужно вдыхать его пары. При остеохондрозе и радикулите помогут компрессы из измельченных свежих листьев на ночь. Приложите их к больным местам и тепло укутайтесь. За ночь боль уйдет. Что нужно делать. чтобы реже болеть - еще один цветок с лекарственными свойствами вам в помощь, какие болезни мы можем не допустить, если будем вовремя лечить зубы. Берегите себя и своих близких! Ежедневно читайте новые советы о здоровье и красоте на нашем сайте.