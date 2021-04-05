Через неделю Parimatch подарит BMW x4

Участвуйте в акции, чтобы забрать автомобиль. Этой весной онлайн-букмекер №1 в Казахстане исполняет желания. В течение 6 недель Parimatch разыгрывал призы и бонусы на сумму от 3 000 000 до 20 000 000 тенге. Среди них были телефоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, самокаты Xiaomi, игровые ноутбуки HP Omen, Macbook Pro и iMac 27. А 12 апреля организаторы акции разыграют главный приз — BMW X4! Осталось всего 7 дней, чтобы включиться в гонку за новенький автомобиль. Как участвовать в акции: 1. Создайте аккаунт или зайдите в действующий на parimatch.kz. 2. Нажмите «Участвовать» на страни