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Бизнес-новости

Через неделю Parimatch подарит BMW x4

Участвуйте в акции, чтобы забрать автомобиль. Этой весной онлайн-букмекер №1 в Казахстане исполняет желания. В течение 6 недель Parimatch разыгрывал призы и бонусы на сумму от 3 000 000 до 20 000 000 тенге. Среди них были телефоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, самокаты Xiaomi, игровые ноутбуки HP Omen, Macbook Pro и iMac 27. А 12 апреля организаторы акции разыграют главный приз — BMW X4! Осталось всего 7 дней, чтобы включиться в гонку за новенький автомобиль. Как участвовать в акции: 1. Создайте аккаунт или зайдите в действующий на parimatch.kz. 2. Нажмите «Участвовать» на страни
gorod
Через неделю Parimatch подарит BMW x4
Участвуйте в акции, чтобы забрать автомобиль.
Через неделю Parimatch подарит BMW x4
Через неделю Parimatch подарит BMW x4
Этой весной онлайн-букмекер №1 в Казахстане исполняет желания. В течение 6 недель Parimatch разыгрывал призы и бонусы на сумму от 3 000 000 до 20 000 000 тенге. Среди них были телефоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, самокаты Xiaomi, игровые ноутбуки HP Omen, Macbook Pro и iMac 27. А 12 апреля организаторы акции разыграют главный приз — BMW X4! Осталось всего 7 дней, чтобы включиться в гонку за новенький автомобиль. Как участвовать в акции: 1. Создайте аккаунт или зайдите в действующий на parimatch.kz. 2. Нажмите «Участвовать» на странице промо акции и выполните условия седьмой недели. Принять участие Помимо основного розыгрыша, Parimatch приготовил гарантированные призы от 10 000 до 500 000 бонусов для десяти лучших игроков в трех категориях: — самое большое количество выигрышных ставок — выигрышный экспресс с самым большим коэффициентом — выигрышный ординар с самым большим коэффициентом. На что ставить в ближайшее время: Лига Чемпионов, 1/4 финала 7 апреля, 01:00 Реал Мадрид — Ливерпуль 8 апреля, 01:00 Бавария — ПСЖ Лига Европы, 1/4 финала 9 апреля, 01:00 Динамо Загреб — Вилльяреал Аякс — Рома Английская Премьер-лига 11 апреля, 19:05 Вест Хэм — Лестер 11 апреля, 21:30 Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед А чем закончилась предыдущая акция «Врывайся в квартиру» вы можете узнать, посмотрев видео. Parimatch.kz — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальный бренд-амбассадор букмекера — звезда UFC Конор Макгрегор. Официальные партнеры бренда — ФК «Лестер Сити», ФК «Эвертон» и ФК «Ювентус». Также Parimatch титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ. В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова и вратарь АФК «Кайрат» Лео Игита. Лицензия №20019733 от 21.12.2020г. выдана РГУ Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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