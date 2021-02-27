Версии случившегося пока не называются, но спасатели указывают, что в доме было отопление на природном газе, передает sputnik.kz. Четверо детей и взрослый найдены мертвыми в своем доме в Туркестане Иллюстративное фото из архива "МГ" Пять человек, в том числе четверо детей, найдены мертвыми в частном жилом доме в Туркестане, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям. Вызов спасателям поступил в субботу в 18.35 от службы скорой помощи. Погибших обнаружили соседи. "Признаков пожара в доме не обнаружено. В доме установлено отопление на природном газе", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали. МЧС призывает соблюдать элементарные правила по эксплуатации газовых оборудований. Между тем аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал подробности трагедии, в которой погибли четверо детей и взрослая женщина, сообщает Tengrinews.kz. "Сегодня в городе Туркестан произошла трагедия. Пять членов одной семьи умерли от отравления угарным газом. Пострадавшей семье будет оказана необходимая психологическая и материальная помощь. Искренне выражаю соболезнования родным и близким погибших", - написал Шукеев. Он сообщил, что для выяснения обстоятельств трагедии создана специальная комиссия под руководством первого заместителя акима области Армана Жетписбаева. "Также поручил Департаменту по чрезвычайным ситуациям области совместно с акиматами городов и районов провести ревизию систем отопления и усилить информационно-разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности при работе с системами отопления", - заключил аким. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    