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Происшествия Социум

Четверо детей погибли в пожаре в Астане

Трагедия произошла утром 17 ноября 2024 года. Крыша двухэтажного частного дома загорелась и частично обрушилась. При пожаре погибли четверо детей. Им было 13, 9, три и два года.
Кристина Кобина
Четверо детей погибли в пожаре в Астане

Трагедия произошла утром 17 ноября 2024 года. Крыша двухэтажного частного дома загорелась и частично обрушилась. При пожаре погибли четверо детей. Им было 13, 9, три и два года. Об этом сообщили в ДЧС города.

— Спасатели прибыли через шесть минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение. Пожар локализовали и полностью ликвидировали на предварительной площади 500 квадратных метров,  — сообщили в ведомстве. 


Причины пожара устанавливают. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, близким погибших оказывают помощь психологи Центра медицины катастроф и ДЧС Астаны.

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