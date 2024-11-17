Четверо детей погибли в пожаре в Астане

Трагедия произошла утром 17 ноября 2024 года. Крыша двухэтажного частного дома загорелась и частично обрушилась. При пожаре погибли четверо детей. Им было 13, 9, три и два года.

Трагедия произошла утром 17 ноября 2024 года. Крыша двухэтажного частного дома загорелась и частично обрушилась. При пожаре погибли четверо детей. Им было 13, 9, три и два года. Об этом сообщили в ДЧС города.

— Спасатели прибыли через шесть минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение. Пожар локализовали и полностью ликвидировали на предварительной площади 500 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.





Причины пожара устанавливают. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, близким погибших оказывают помощь психологи Центра медицины катастроф и ДЧС Астаны.