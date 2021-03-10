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Происшествия

Четверо насмерть отравились угарным газом в Атырауской области: сельчанка рассказала подробности трагедии

5 марта в одном из домов села Актогай Махамбетского района были обнаружены тела четырёх человек, которые, по предварительной версии, отравились угарным газом. Среди погибших 4-летняя девочка, сообщает "Ак Жайык". В селе Актогай в 175 домах проживают более одной тысячи человек. Актогайцы потрясены и отмечают, что тут не было подобных трагедий. - Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. 47-летний Василий Базаров и 30-летний Айбек Абилхаир - жители этого села. А 44-летняя Лена Каирлиева и её маленькая дочь - уроженки Макатского района. Василий был в разводе несколько лет,
Кристина Кобина
Четверо насмерть отравились угарным газом в Атырауской области: сельчанка рассказала подробности трагедии
5 марта в одном из домов села Актогай Махамбетского района были обнаружены тела четырёх человек, которые, по предварительной версии, отравились угарным газом. Среди погибших 4-летняя девочка, сообщает "Ак Жайык".
(без названия)
(без названия)
В селе Актогай в 175 домах проживают более одной тысячи человек. Актогайцы потрясены и отмечают, что тут не было подобных трагедий. - Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. 47-летний Василий Базаров и 30-летний Айбек Абилхаир - жители этого села. А 44-летняя Лена Каирлиева и её маленькая дочь - уроженки Макатского района. Василий был в разводе несколько лет, а недавно сошёлся с Леной, у них был гражданский брак. Василий занимался оплачиваемыми общественными работами, в основном помощником у фермеров, - говорит аким Актогайского сельского округа Гулайна Уразгалиева. Вместе с ней мы зашли в дом покойного Айбека и прочитали молитву. По словам жены Айбека Айгуль Исиной, Василий из-за пристрастия к алкоголю развёлся и жил в одиночестве. Сострадательный к односельчанину Айбек обратил его в ислам, научил молиться и назвал Абдуллой, потом познакомил с Леной и предложил создать семью. Они дружили, хорошо общались. Василий жил в старом, заброшенном, непригодном для жилья доме. Айбек помог новой семье на время заселиться в нормальном доме на улице Салыкова, который пустовал. Это двухквартирный дом 1981 года постройки. Но оказалось, что не всё там нормально. - 3 марта Айбек вечером вышел из дома и чуть позже послал к нам Абдуллу за Кораном и его сумкой. Я передала всё, что он просил, потом легла спать. Мобильный телефон Айбека остался дома на зарядке. На следующий день он не пришёл. Он иногда посещал мечеть в Махамбете и задерживался, поэтому я сильно не беспокоилась, думала, придёт, как только закончит дела, - рассказывает Айгуль. - Но потом начала переживать, что его так долго нет, и поделилась с золовкой. Вместе мы позвонили Абдулле, но его телефон был отключен. 5 марта я решила сама пойти в дом Абдуллы. В прихожей горела газовая плита, на полу увидела обувь Айбека. Начала его звать, никто не откликнулся, тогда я попыталась войти в комнату. На входе в неё висела тюлевая занавеска, за ней я заметила, что кто-то лежит на полу. Мне стало страшно, почувствовала, что что-то не так, и побоялась зайти туда. Начала звать на помощь. Потом выяснилось, что моего мужа и других нашли мертвыми в этом доме. Их сразу же забрали в морг Атырау для проверки, не показав нам. Там работали сотрудники правоохранительных органов. - Айбек был третьим из четырех братьев. Он был хорошим человеком, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь. Айбек помог Василию и направил его на правильный путь, - говорит дядя Айбека Тулеген Машанов. - В этом доме изначально дымоход был неисправен, он был забит кирпичом или ещё чем-то. Наверное, поэтому и случилась эта трагедия, которая унесла сразу несколько жизней. У 30-летнего молодого мужчины остались жена, 3-летний и годовалый сыновья. Айбека похоронили 6 марта, а Василия, Лену и Бахытгуль - 7 марта. По этому факту назначена экспертиза и ведется следствие.
(без названия)
(без названия)
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угарный газ отравились

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