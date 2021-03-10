Четверо насмерть отравились угарным газом в Атырауской области: сельчанка рассказала подробности трагедии

5 марта в одном из домов села Актогай Махамбетского района были обнаружены тела четырёх человек, которые, по предварительной версии, отравились угарным газом. Среди погибших 4-летняя девочка, сообщает "Ак Жайык". В селе Актогай в 175 домах проживают более одной тысячи человек. Актогайцы потрясены и отмечают, что тут не было подобных трагедий. - Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. 47-летний Василий Базаров и 30-летний Айбек Абилхаир - жители этого села. А 44-летняя Лена Каирлиева и её маленькая дочь - уроженки Макатского района. Василий был в разводе несколько лет,