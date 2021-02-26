В редакцию "МГ" обратились жители поселка Хамино района Байтерек, которые рассказали, что на протяжении четырех дней их село буквально отрезано от внешнего мира. 23 февраля во время сильной метели дорогу в поселок замело. – Мы не можем выехать из села, снежные заносы местами высотой в человеческий рост. Кроме этого, в тот же день мы остались без электричества. Дома остыли, не можем накачать воды из колодца. Дома маленькие дети, престарелые люди, - сообщили сельчане. Аким Чеботаревского сельского округа, к которому относится поселок Хамино, Адема Жуманьязова рассказала, что в селе проживают около 170 человек. – Всего в Хамино насчитываются 55 дворов, без электричества остались около 10 абонентов, не весь поселок. У них электричество выбило во время первого бурана. Электрик поехал и сразу устранил неполадки, но позже у них снова выбило. Ветра были сильные и электрик уже не смог доехать в село, так как дороги замело. Протяженность от трассы до поселка около 15 километров, и всю эту дорогу завалило снегом. Эту дорогу даже угольник "Т-150" не смог пробить. Сегодня на месте работает погрузчик, работы ведутся. Из района приедет электрик и устранит неполадки с электричеством. Мы все понимаем, сами живем в поселке, но это погодные условия, с этим ничего поделать не можем. Я постоянно держу связь с сельчанами, объясняю ситуацию, - рассказала Адема Жуманьязова. vABAOGC2m-YМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.