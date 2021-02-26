На этот раз здесь столкнулись две «Тойоты Камри», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». zlks--fWyuk По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО,  26 февраля в 3.29 на 259 км автодороги Атырау-Уральск в 10 км от п.Атамекен Акжайыкского района произошло лобовое столкновение двух автомашин «Тойота Камри». - На месте ДТП скончались 4 пассажира с обеих автомашин и 6 человек доставлены в ЦРБ п.Тайпак, - рассказали в полиции. Необходимо отметить, что  февраля на этой же трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - это оба водителя и все пассажирки "Лады", один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак. Чуть позже здесь же произошла еще две аварии, в одной из которых (столкновение большегруза и "Тойоты) погиб водитель. Фото и видео предоставлено ДП ЗКО Четыре человека погибли в ДТП на автодороге Уральск-Атырау, на которой всего несколько дней назад погибли 7 человек Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    