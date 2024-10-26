Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе Атырау-Уральск

За два часа до трагедии на водителя легковушки составили протокол за нарушение ПДД и предупредили об опасности на дороге.

По данным департамента полиции Атырауской области, 26 октября около 4:00 на трассе Атырау - Уральск сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Daewoo Nexia с российскими номерами. Водитель нарушил правил дорожного движения. Стражи порядка составили административный протокол и напомнили водителю о необходимости быть более внимательным в ночное время.

Однако спустя два часа, около 6:00, произошла трагедия. 38-летний водитель Daewoo Nexia потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель и трое его пассажиров скончались на месте, а машина полностью сгорела. Полицейские начали досудебное расследование.