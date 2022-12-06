Четыре человека получили выговоры за отсутствие горячей воды в Актау

Среди провинившихся - аким города. Иллюстративное фото из архива "МГ" 30 ноября в Актау резко увеличился расход горячей воды, возможно, из-за порывов. В купе с морозами это дало резкое снижение уровней в резервуарах. Для недопущения перебоев с отоплением принято решение на время ограничить подачу горячей воды с пятого декабря. В пресс-службе акимата Мангистауской области сообщили, что глава региона Нурлан Ногаев на совещании поручил принять срочные меры по устранению неполадок. - Население должно знать, в чём причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний, «сегодня д