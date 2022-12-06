- Население должно знать, в чём причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний, «сегодня дадим воду, завтра утром», лишь бы люди вопросов не задавали. Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов, - сказал Ногаев.Глава региона объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаеву, генеральному директора ТОО «МАЭК» Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Четыре человека получили выговоры за отсутствие горячей воды в Актау
Среди провинившихся - аким города. Иллюстративное фото из архива "МГ" 30 ноября в Актау резко увеличился расход горячей воды, возможно, из-за порывов. В купе с морозами это дало резкое снижение уровней в резервуарах. Для недопущения перебоев с отоплением принято решение на время ограничить подачу горячей воды с пятого декабря. В пресс-службе акимата Мангистауской области сообщили, что глава региона Нурлан Ногаев на совещании поручил принять срочные меры по устранению неполадок. - Население должно знать, в чём причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний, «сегодня д