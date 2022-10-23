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Происшествия

Четыре человека с ожогами попали в больницу после пожара в Актюбинской области

Пожар произошел из-за утечки газа в частном доме, передает портал "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДЧС области, происшествие случилось в поселке Аккемир Мугалжарского района. Сообщение об этом поступило дежурному 23 октября в 12:06. – Когда на место прибыли пожарные, одна из стен дома была обрушена. Выяснилось, что в доме оставили открытым газовый баллон, произошла утечка, впоследствии - хлопок газовоздушной смеси и пожар. Спасатели вытащили из дома газовый баллон вместимостью 50 литров. Четверо пострадавших с ожогами доставили в районную больницу, - рассказали в ДЧС Актюбинской области. В 13:30 по
gorod
Четыре человека с ожогами попали в больницу после пожара в Актюбинской области
Пожар произошел из-за утечки газа в частном доме, передает портал "Мой ГОРОД". 
Взрыв газа в актобе
Взрыв газа в актобе
Как сообщили в ДЧС области, происшествие случилось в поселке Аккемир Мугалжарского района. Сообщение об этом поступило дежурному 23 октября в 12:06.
– Когда на место прибыли пожарные, одна из стен дома была обрушена. Выяснилось, что в доме оставили открытым газовый баллон, произошла утечка, впоследствии - хлопок газовоздушной смеси и пожар. Спасатели вытащили из дома газовый баллон вместимостью 50 литров. Четверо пострадавших с ожогами доставили в районную больницу, - рассказали в ДЧС Актюбинской области.
В 13:30 пожар ликвидировали, причина хлопка выясняется.
Взрыв газа в актобе
Взрыв газа в актобе
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Актобе Пожар газ

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