Четыре человека с ожогами попали в больницу после пожара в Актюбинской области

Пожар произошел из-за утечки газа в частном доме, передает портал "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДЧС области, происшествие случилось в поселке Аккемир Мугалжарского района. Сообщение об этом поступило дежурному 23 октября в 12:06. – Когда на место прибыли пожарные, одна из стен дома была обрушена. Выяснилось, что в доме оставили открытым газовый баллон, произошла утечка, впоследствии - хлопок газовоздушной смеси и пожар. Спасатели вытащили из дома газовый баллон вместимостью 50 литров. Четверо пострадавших с ожогами доставили в районную больницу, - рассказали в ДЧС Актюбинской области. В 13:30 по