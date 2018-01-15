Как отметили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, по итогам прошлого года по области снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 12%, преступлений средней на 21% и небольшой тяжести на 13%. -На 10 тысяч больше пресечено административных правонарушений по принципу «нулевой терпимости», в первую очередь влияющих на состояние общественного порядка и дорожной безопасности. В результате этого на 20% снизилась уличная преступность, аварийность и травматизм на дорогах, - рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области. Также в полиции пояснили, что за прошлый год был усилен контроль за трудовыми мигрантами. Как стало известно, из незаконного оборота было изъято более 800 единицы огнестрельного оружия. -В результате чего значительно снизилось число преступлений с его применением , в том числе убийств на 21%. Пресечена деятельность двух ОПГ и каналы их финансирования. У криминальных структур изъято 4 гранаты, 26 единиц огнестрельного и 24 единицы травматического оружия, - пояснили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.