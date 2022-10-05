- Состав двигался со скоростью 20 километров в час. Сход не повлиял на движение других поездов. Жертв и пострадавших нет. Для поднятия вагонов направлены восстановительные поезда. Причины схода выясняются, - рассказали в компании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что инцидент произошёл четвёртого октября в 8:15. На станции Макат сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда.Сошедшие вагоны, гружённые углём, принадлежат российским собственникам.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.