Четыре «отработанных» способа уличить супруга в измене

Если мужчина по возвращению домой бросает вещи в стирку или даже запускает стиральную машину, хотя раньше так не делал, он явно скрывает улики.

Внезапное преображение

Ваш партнер обычно не особенно следил за своим внешним видом, а сейчас начал активно ухаживать за собой и даже ходить в спортзал.

Не выпускает телефон из рук

Насторожить должно и то, что супруг стал постоянно держать телефон при себе, подчищать историю звонков и сообщений, а также возможно сменил пароль.

Не смотрит в глаза

Неверный супруг может неосознанно отводить взгляд в сторону во время разговора. Особенно это станет заметно в момент обсуждения темы измен.

Постоянно занят

Дела возможно и появились, но явно не в виде деловых бумаг.

Отказывается от интимной близости

У партнера резко пропал интерес к сексу, а видимых проблем с физическим или психологическим здоровьем нет. Это может означать то, что кто-то другой удовлетворяет его потребности.

Способы разоблачить изменщика:

Обратите внимание на его одежду, возможно на ней остался след чужих духов или волос, проверьте карманы и сумку мужа вдруг найдете там что-то интересное. Однако этот способ рискованный, если супруг заметит вас, скандала не избежать.

Если мужчина по возвращению домой бросает вещи в стирку или даже запускает стиральную машину, хотя раньше так не делал, он явно скрывает улики.

Проверьте телефон супруга, но пока он не видит. Действуйте по стандартной схеме: просмотрите историю звонков, наличие новых контактов, сообщения и прочее. А выяснить, кому действительно принадлежит тот или иной номер можно с помощью различных приложений, например Getcontact. Раз телефон уже в руках, можно проверить историю поиска в интернете и промониторить социальные сети.

Осмотрите автомобиль. При особой внимательности узнать о нахождении женщины в автомобиле реально даже с помощью бутылки воды, если обратить внимание на ее горлышко и обнаружить след от помады.

Проконтролируйте расходы мужа. Данный способ быстро выведет обманщика на чистоту, ведь любовница всегда требует затрат: от цветов до аренды любовного гнездышка.

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