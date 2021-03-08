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Социум

Четыре пешехода погибли в авариях в Актюбинской области

Еще 23 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, ДТП с участием и по вине пешеходов всегда имеют наибольшую тяжесть последствий, поэтому профилактика именно данного вида автоаварий находится на постоянном контроле руководства. – С начала года на территории Актюбинской области зарегистрировано 26 ДТП с участием пешеходов, в которых четыре человека погибли и 23 получили травмы. С целью недопущения подобных происшествий в отношении пешеходов
Арайлым Усербаева
Четыре пешехода погибли в авариях в Актюбинской области
Еще 23 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Четыре пешехода погибли в авариях в Актюбинской области (не трогать!)
Четыре пешехода погибли в авариях в Актюбинской области (не трогать!)
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, ДТП с участием и по вине пешеходов всегда имеют наибольшую тяжесть последствий, поэтому профилактика именно данного вида автоаварий находится на постоянном контроле руководства. – С начала года на территории Актюбинской области зарегистрировано 26 ДТП с участием пешеходов, в которых четыре человека погибли и 23 получили травмы. С целью недопущения подобных происшествий в отношении пешеходов и водителей проводится целенаправленная профилактическая работа. За два месяца этого года за нарушения ПДД пешеходами было возбуждено 1395 дел об административном правонарушении, за непредоставление преимущества движения пешеходам на водителей было составлено 676 административных материалов, - сообщил начальник департамента полиции области Атыгая Арыстанова. Несмотря на проделанную работу, ДТП с участием пешеходов имеют место быть. К примеру, в конце февраля водитель автомашины ВАЗ-21150 в селе Уил, двигаясь по улице Курманова, сбил 72-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части дороги в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила травмы. – В целях недопущения ДТП с данной категорией участников дорожного движения призываем водителей заблаговременно, снижать скорость транспортного средства при приближении к пешеходному переходу. Пешеходам советуем приобрести и использовать светоотражающие элементы в одежде либо карманный фонарик, чтобы быть заметным в темное время суток. Особенно это касается детей и подростков. Не стоит забывать, что перед тем как перейти проезжую часть дороги, пешеходам нужно остановиться и убедится в безопасности, - отметил Атыгай Арыстанов. В полиции уточнили, что пересекать проезжую часть нужно по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы, где она хорошо просматривается в обе стороны. Кроме того, пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ДТП аварии пешеход

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