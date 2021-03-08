Четыре пешехода погибли в авариях в Актюбинской области

Еще 23 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, ДТП с участием и по вине пешеходов всегда имеют наибольшую тяжесть последствий, поэтому профилактика именно данного вида автоаварий находится на постоянном контроле руководства. – С начала года на территории Актюбинской области зарегистрировано 26 ДТП с участием пешеходов, в которых четыре человека погибли и 23 получили травмы. С целью недопущения подобных происшествий в отношении пешеходов