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Культура

Четыре знака зодиака «достучатся до небес» этой весной

Будьте готовы к кардинальным переменам в карьере и любви, ведь вас ждет нечто по-настоящему грандиозное.
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Четыре знака зодиака «достучатся до небес» этой весной

Овен

Возможно, вам предложат новую должность, крупный проект или даже бизнес-возможность. В личной жизни тоже будет жарко — возможны яркие эмоции, страстные встречи и незабываемые моменты.

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Лев

В профессиональной сфере ожидается признание, повышение или крупный успех, который заставит завистников кусать локти. В личной жизни появится много романтики и восхищенных взглядов.

Скорпион

Будьте готовы к кардинальным переменам в карьере и любви, ведь вас ждет нечто по-настоящему грандиозное. Главное — не бояться рисковать и доверять своей интуиции.

Водолей

Вы можете совершить прорыв в творчестве, карьере или общественной деятельности, а ваши идеи найдут отклик у нужных людей. В личной жизни тоже будет оживление — возможны новые знакомства.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака с самым скверным характером.

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