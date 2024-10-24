Chevrolet поддерживает развитие детского спорта в Казахстане

В Алматы состоялся первый уникальный футбольный турнир, организованный создателями детского футбольного клуба «FC Jeyran» при поддержке Chevrolet, входящего в состав казахстанской автомобильной компании Allur. Это яркое футбольное событие, проведенное в завершение лета, запомнится как юным участникам, так и их родителям, передает "Мой ГОРОД"

На церемонии открытия турнира руководитель футбольного клуба «FC Jeyran» Аскар Машанов выразил глубокую благодарность тренерам и родителям за их усилия и поддержку в подготовке детей к соревнованиям. Также, передавая слово представителю генерального спонсора турнира – директору Департамента маркетинга и клиентского сервиса Chevrolet Андрею Голубеву, Машанов подчеркнул важность поддержки со стороны компании и выразил радость по поводу их участия, отметив, что Chevrolet не только помогла в организации этого события, но и планирует продолжать вносить вклад в развитие детского спорта в Казахстане.

Андрей Голубев, в свою очередь, отметил, что Chevrolet активно поддерживает спорт и спортивные инициативы в стране.

– Мы убеждены, что спорт играет важную роль в формировании и развитии детей. Поэтому мы рады быть частью этого спортивного праздника, – заявил директор департамента маркетинга и клиентского сервиса компании Chevrolet.

Каждый юный футболист получил награду

С 17 по 21 августа в Алматы прошел детский футбольный турнир под эгидой международной сети AFL — «JEYRAN AFL Cup». Это первое событие подобного масштаба в Казахстане, в котором приняли участие 34 команды из Алматы и Алматинской области. Участники, разделенные на 5 возрастных категорий (от 8 до 12 лет), соревновались в формате фестиваля, без традиционной турнирной таблицы и распределения призовых мест.

Особенностью турнира стало не только отслеживание забитых голов, но и голевых передач, что способствовало усилению командной игры и дополнительной мотивации юных футболистов. Независимо от результатов, каждая команда получила кубок, а каждый участник — медаль. Турнир также выделялся большим количеством индивидуальных наград, предоставленных организаторами и генеральным спонсором — популярным автомобильным брендом Chevrolet.

Медиа-сопровождение добавило мероприятию масштабности: в прямом эфире транслировались матчи, публиковались видео и фотоотчеты, а также интервью с юными спортсменами и их родителями на официальной странице JEYRAN AFL в Instagram.

Заключительным аккордом турнира стало торжественное награждение игроков и масштабный розыгрыш призов, включая главный подарок от Chevrolet — игровую приставку PlayStation 5. Все участники получили памятные подарки, а турнир оставил яркие впечатления и положительные эмоции, которые надолго останутся в памяти футболистов и их болельщиков.

Профессионализм придет с опытом

Родители юных спортсменов высоко оценили организацию и атмосферу футбольного турнира, отметив его зрелищность и значимость для развития детей.

«Сегодня прошла финальная игра наших детей. Мы, как родители, были их главными болельщиками. Игра получилась захватывающей, и мы очень довольны. Хочу поблагодарить организаторов турнира – AFL «JEYRAN AFL Cup» и компанию Chevrolet. Все было организовано на высшем уровне, мероприятие оставило только положительные эмоции», – поделилась мама одного из участников.

Родители игроков команды «Аккент» также выразили свои эмоции. «Нам очень понравилась организация турнира. Особенно приятно, что каждому игроку вручается награда за каждую игру, это очень мотивирует ребят», – отметила мама юного футболиста. Ее мнение поддержал отец другого участника: «Организаторы провели турнир на высоком уровне, дети играют с большим энтузиазмом. Мы рады, что в нашей стране проводятся такие соревнования, они способствуют развитию юных спортсменов».

Один из родителей подчеркнул важность подобных мероприятий для формирования спортивных навыков:

– Участие в таких турнирах помогает детям изучать тактику, получать опыт общения с игроками из других команд. Это важный этап развития, особенно в таком возрасте. Со временем придет осознание важности результата, а пока главное – участие, развитие и возможность учиться на каждом матче. Чем чаще будут проходить такие турниры, тем быстрее будут развиваться профессиональные навыки и стремление к победам, – отметил отец одного из игроков.

Родители сошлись во мнении, что такие турниры играют ключевую роль в формировании спортивного духа и навыков у детей, мотивируя их к дальнейшему развитию.

Родители юных футболистов высоко оценили организацию турнира, отметив активное участие и заинтересованность детей в соревнованиях.

Детский футбольный клуб «FC Jeyran», основанный в 2016 году, сегодня включает 19 филиалов в Алматы и насчитывает более 2 300 воспитанников в возрасте от 4 до 15 лет.

Компания Chevrolet, являющаяся партнером турнира, подчеркивает важность проведения подобных спортивных мероприятий, которые способствуют отвлечению детей от негативного влияния улицы и сокращению времени, проводимого за гаджетами. Спорт не только укрепляет физическое здоровье, но и развивает дисциплину, целеустремленность и настойчивость, которые помогут юным спортсменам добиваться успехов как на футбольном поле, так и в повседневной жизни.

Chevrolet, входящий в состав казахстанской автомобильной компании Allur, является одним из самых популярных автомобильных брендов среди казахстанцев. Особенно выделяется модель Chevrolet Cobalt, которая на протяжении нескольких лет занимает лидирующую позицию на рынке, будучи наиболее востребованным автомобилем в стране. Автовладельцы ценят Cobalt за его надежность, экономичность, доступность и простоту в эксплуатации.

В ответ на растущий спрос, Chevrolet запустил специальную акцию: стоимость Chevrolet Cobalt теперь начинается от 5 990 000 тенге во всех официальных дилерских центрах по Казахстану. Чтобы сделать этот автомобиль еще более доступным для широкой аудитории, Chevrolet совместно с Евразийским банком разработали уникальную программу льготного кредитования «Өзіміз ғой», которая предлагает выгодную процентную ставку 4,2%. Программа включает четыре варианта кредитования — «От Баке», «От Таке», «От Саке», «От Маке», — что позволяет каждому покупателю выбрать наиболее удобный для себя способ приобретения.

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