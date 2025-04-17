Chevrolet показал уверенный рост продаж в Казахстане

По итогам первого квартала 2025 года в стране было реализовано 6009 автомобилей, что на 80% больше, чем за аналогичный период 2024 года (3337 единиц).

— Мы видим стабильное увеличение интереса казахстанцев к автомобилям Chevrolet. Это результат комплексного подхода — от доступных финансовых программ до расширения модельного ряда. Особенно радует успех Cobalt, который продолжает удерживать лидерство в своем сегменте. А запуск Captiva открывает для нас новые возможности на рынке семейных автомобилей, — отметил Марк Ножненко, директор дистрибуции Chevrolet Kazakhstan.

Положительная динамика подтверждает не только высокий спрос, но и эффективность стратегии развития бренда в Казахстане. Уже не первый месяц подряд Chevrolet Cobalt занимает лидирующую позицию в рейтинге продаж, оставаясь одной из самых востребованных моделей среди казахстанцев благодаря своей надёжности, экономичности и доступности.

В апреле 2025 года в продажу поступила новая модель — Chevrolet Captiva, современный, вместительный и комфортабельный семейный кроссовер, идеально подходящий как для городских поездок, так и для путешествий.

Бренд Chevrolet в 2025 году отмечают пятилетие присутствия в рамках портфеля Allur в Казахстане, результатом этого партнерства стали не только рост продаж, но и расширение производственных мощностей. Так, в 2024 году на современном заводе в Костанае стартовало серийное производство модели Chevrolet Onix методом CKD (мелкоузловая сборка). На предприятии сегодня трудятся свыше 3 500 специалистов, что способствует углубленной локализации, технологическому развитию, созданию новых рабочих мест и росту экономики региона.

Компания продолжает расширять дилерскую сеть, совершенствовать клиентский сервис и предлагать покупателям выгодные условия: уникальные финансовые программы, спецпредложения и гибкие формы приобретения автомобилей.