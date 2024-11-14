Chevrolet стал абсолютным бестселлером по продажам в октябре в Казахстане

Всего, по данным «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО), в прошедшем месяце у официальных дилеров было куплено 21,5 тыс. новых легковых и коммерческих авто. Это на 18,3% больше, чем в октябре прошлого года.

В октябре текущего года было реализовано 6,2 тыс. авто, что на 64% больше аналогичного месяца прошлого года, сообщается на сайте LSM.kz.

Всего, по данным «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО), в прошедшем месяце у официальных дилеров было куплено 21,5 тыс. новых легковых и коммерческих авто. Это на 18,3% больше, чем в октябре прошлого года.

На Chevrolet пришлось 28,8% приобретений, или 6,2 тыс. авто (+64%). Бренд занял лидирующую позицию в рейтинге продаж октября.

Всего же за 10 месяцев в стране хозяев нашли 158,6 тыс. авто (+1,5%).

— Продажи в октябре превысили отметку 20 тыс. автомобилей, это лучший показатель в текущем году. Очевидно, что маркетинговые кампании будут оказывать свою поддержку вплоть до конца года. В целом 2024 и будущий год для автомобильного рынка – это период стабилизации, — отметила президент ҚАО Анар Макашева.

В топ-10 самых популярных моделей второй месяц подряд удерживает Chevrolet Cobalt (5,8 тыс.). Hyundai Tucson – на второй строчке (1,3 тыс. единиц), Kia Sorento – снова на третьей позиции, 746 кроссоверов.