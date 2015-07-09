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Социум

Чиновник в ЗКО послал женщину на три буквы, которой наступил на ногу на корпоративе

Сегодня, 9 июля, дисциплинарный совет ЗКО рассматривал дело в отношении начальника отдела ЖКХ, ПТ и АД Таскалинского района Бауыржана ИМАШЕВА. Проверку в отношении Бауыржана ИМАШЕВА департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции начал рассматривать после того, как на онлайн-конференцию с начальником управления по делам госслужбы на портале "Мой ГОРОД" поступил вопрос от читательницы Самал. В частности, пользователь попросила начальника прокомментировать видео с участием чиновника из Таскалинского района, который нецензурно выражался в адрес женщин. Сам Бауыржан ИМАШЕВ членам диссов
Анэль Кайнеденова
Чиновник в ЗКО послал женщину на три буквы, которой наступил на ногу на корпоративе
Сегодня, 9 июля, дисциплинарный совет ЗКО рассматривал дело в отношении начальника отдела ЖКХ, ПТ и АД Таскалинского района Бауыржана ИМАШЕВА.
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dissovet (1)
 Проверку в отношении Бауыржана ИМАШЕВА департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции начал рассматривать после того, как на онлайн-конференцию с начальником управления по делам госслужбы на портале "Мой ГОРОД" поступил вопрос от читательницы Самал. В частности, пользователь попросила начальника прокомментировать видео с участием чиновника из Таскалинского района, который нецензурно выражался в адрес женщин. Сам Бауыржан ИМАШЕВ членам диссовета пояснил, что дело происходило 29 декабря 2014 во время корпоратива. - Я пробыл там около часа, когда стал выходить, случайно наступил на ногу одной из женщин, - рассказал свою версию Бауыржан ИМАШЕВ. - Я сразу извинился, но она стала ругаться и материться. Я попросил прощения еще раз, но она не унималась. Я был очень уставшим и действительно не выдержал, тоже выругался в ее адрес. На следующий день я пошел к ней домой и попросил у нее прощения за то, что не сдержался. Она тоже извинилась и тоже сказала, что не сдержалась. Я все написал в объяснительной. - Что, великий стал такой, что стал так разговаривать?! Вон, люди тоже с камерой бегают целый день, тоже устают, и что они тоже должны нажраться и тыкать всем? Устали? Пейте кымыз или коже, это тоже усталость снимает. Позор какой-то, - заявил член диссовета, директор региональной палаты предпринимателей Кенес АБСАТИРОВ, указывая на операторов телеканалов. - И еще аким дает хорошую характеристику. Мое предложение - освободить от занимаемой должности. Между тем, другие члены совета решили, что такое наказание для чиновника слишком суровое, поскольку матерился ИМАШЕВ вне рабочее время. - Нужно дать ему возможность уволиться самому, - сказала член совета, руководитель департамента юстиции ЗКО Асия МУХИТОВА. - Я считаю, что это дело чести. Извините, он на видео такие слова говорил женщинам. Даже если бы меня посадили, я бы все равно его убила, если бы он мне такое сказал. Давайте предложим неполное соответствие занимаемой должности, и если он мужчина, он сам должен уволиться. Предложение Асии МУХИТОВОЙ было поставлено на голосование и большинством голосов было принято. Бауыржану ИМАШЕВУ вынесено предупреждение о неполном соответствии занимаемой должности. Напомним, 10 июня на сайте портала "Мой ГОРОД" прошла онлайн-конференция с руководителем департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Адилханом АШИРБАЕВЫМ, на которой ему задали вопрос о видео с участием Бауыржана ИМАШЕВА. Видео содержит нецензурную брань. 18+ 5eeOTapDfhU#t  
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 PQEsT23gTiM Фото и видео Ербола АМАНШИНА
диссовет чиновник мать

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