Чиновник в ЗКО послал женщину на три буквы, которой наступил на ногу на корпоративе

Сегодня, 9 июля, дисциплинарный совет ЗКО рассматривал дело в отношении начальника отдела ЖКХ, ПТ и АД Таскалинского района Бауыржана ИМАШЕВА. Проверку в отношении Бауыржана ИМАШЕВА департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции начал рассматривать после того, как на онлайн-конференцию с начальником управления по делам госслужбы на портале "Мой ГОРОД" поступил вопрос от читательницы Самал. В частности, пользователь попросила начальника прокомментировать видео с участием чиновника из Таскалинского района, который нецензурно выражался в адрес женщин. Сам Бауыржан ИМАШЕВ членам диссов