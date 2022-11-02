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Социум

Чиновники оставили в казино 507 млн тенге: АГДС проводит проверку

Они обещают принять меры к чиновникам в случае выявления нарушений. Иллюстративное фото из архива "МГ" Прокуратура Алматинской области выявила, что 305 казахстанских государственных служащих оставили в казино 507 миллионов тенге. Суммы, потраченные на рулетку, в несколько раз превышают годовой доход чиновников. Некоторые из них посещали казино десятки раз. Второго ноября агентство по делам государственной службы сообщило, что по поручению президента проводят проверку по вопросам участия отдельных государственных служащих в азартных играх. - В случае выявления нарушений со стороны государственн
Дана Рахметова
Чиновники оставили в казино 507 млн тенге: АГДС проводит проверку
Они обещают принять меры к чиновникам в случае выявления нарушений.
Скандал разгорелся вокруг семьи экс-акима Уральска
Скандал разгорелся вокруг семьи экс-акима Уральска
Иллюстративное фото из архива "МГ" Прокуратура Алматинской области выявила, что 305 казахстанских государственных служащих оставили в казино 507 миллионов тенге. Суммы, потраченные на рулетку, в несколько раз превышают годовой доход чиновников. Некоторые из них посещали казино десятки раз. Второго ноября агентство по делам государственной службы сообщило, что по поручению президента проводят проверку по вопросам участия отдельных государственных служащих в азартных играх. - В случае выявления нарушений со стороны государственных служащих будут приняты соответствующие меры, - говорится в сообщении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан чиновники

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