Письмо в адрес филиала партии Nur Otan разместил на своей странице в Facebook Владимир Волков. - Доводим до вашего сведения, что коллектив ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница», не являясь инфекционным или провизорным стационаром, принимает пациентов с коронавирусной инфекцией, при этом не имея в наличии средства индивидуальной защиты, таких как маски респираторы типа N95 FFP2, N95 FFP3, костюмы медико-биологической защиты, защитные очки. Среди сотрудников нашей организации на данный момент многие ушли на больничный с клинической картиной вирусной инфекции, в связи с этим оставшиеся несут двойную нагрузку из-за дефицита кадров и, оставаясь верными долгу медицинского работника, продолжают работать с повышенной температурой, кашлем и одышкой. Уже около месяца нам не проводятся тесты на COVID-19 в связи с их отсутствием, несмотря на наши неоднократные обращения, - говорится в обращении. Далее из обращении следует, что с 30 июня 2020 по приказу руководителя областного управления здравоохранения ЗКО отделение реанимации больницы заполнено тяжёлыми пациентами с вирусной пневмонией. - С 01.07.2020 часть операционных залов, где проводятся экстренные операции перепрофилированы в палаты интенсивной терапии. Разграничить инфицированную (грязную) зону от чистой зоны не представляется возможным, что составляет большую опасность для заражения медперсонала и пациентов больницы. Также в больнице имеется ряд тяжёлых пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии в условиях реанимационного отделения. Однако, учитывая заполненность реанимационного отделения пациентами с коронавирусной пневмонией, мы не имеем возможности и права переводить туда для лечения «чистых» пациентов, так как это противоречит всем санитарно-эпидемиологическим и правовым нормам. Не имея статуса провизорного или инфекционного стационара, мы не получаем никаких доплат за лечение пациентов, заражённых COVID-19, но ежедневно приходим на работу оказывать им помощь, рискуя своим здоровьем и жизнями, а также членов наших семей. ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» остаётся единственной больницей, оказывающей экстренную неотложную помощь пациентам с острой хирургической, терапевтической патологией и политравмой. Мы считаем, что необходимо оставить единственный многопрофильный стационар в области для оказания экстренной помощи пациентам без коронавирусной патологии, - написано в обращении. Сегодня, 3 июля, представили партии прибыли в областную больницу. Председатель комиссии партийного контроля ЗКОФ партии Nur Otan Нургиса Камашев сказал, что они сразу же отреагировали на размещённое письмо-обращение. Он отметил, что у них в планах закупка 21 аппарата ИВЛ. - Проблема в том, что медучреждение не предназначено для лечения больных COVID-19. Работники больницы просили о переезде в другое здание. Этот вопрос рассматривается. Готовится новый корпус. В нем разместится провизорный стационар. Мы будем держать ситуацию на контроле - заявил Нургиса Камашев. Директор Областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов утверждает, что количество пациентов с КВИ растет. По его словам, в этих корпусах у них уже не хватало мест. 1 июля были развернуты койки в отделении реанимации. Пациенты были доставлены на скорой помощи в тяжелом состоянии. Сейчас там находится 16 человек. КВИ у них протекает очень тяжело. - Видя эту ситуацию, мы развернули еще один этаж в нашем стационаре. Сейчас отделение реанимации работает с пациентами, которые не имеют статуса. В течение суток мы обеспечили сотрудников средствами индивидуальной защиты. Мы ожидаем поступление новых пациентов. У нас есть еще один корпус. Он находится в отремонтированном здании. Сейчас туда проводят кислородные консоли. Здание будет рассчитано на 150 коек. Туда мы планируем перевести пациентов с нашей реанимации. Для "чистых" пациентов мы используем другое помещение, где проводятся реанимационные мероприятия, - сообщил Арман Байдеуов. Кроме того, директор больницы отметил, что в их больнице имеются достаточные запасы средств индивидуальной защиты, а работающие с больными COVID-19 медики получают положенные доплаты.Председатель комиссии партийного контроля ЗКОФ партии Nur Otan Нургиса КамашевДиректор Областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов