Как стало известно, "Фольксваген гольф" и "Лада Гранта" ехали в одном направлении по пр. Евразия в сторону ТЭЦ. Очевидцы рассказали, что "Гранта" со средней полосы поворачивала налево, а в это время "Фольксваген Гольф" ехал в ту же сторону по крайней полосе. После чего произошло столкновение. От удара "Лада Гранта" вылетела через бордюр. Водителя "Гранты" забрала машина скорой помощи. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что с места ДТП двое пострадавших были доставлены в Областную многопрофильную больницу. Другие подробности выясняются.